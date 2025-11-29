Tag des offenen Kellers im Weinkonvent

Schaut vorbei am diesjährigen Tag des offenen Kellers!

Wir laden zur großen Verkostung unserer vielfältigen Weinwelt. Lassen Sie sich mit leckeren Speisen im weihnachtlich geschmückten Ambiente verwöhnen.

Weitere Informationen

Rundgang Weinkeller

exklusive Weinprobe mit Anmeldung

Weinverkauf geöffnet

Weihnachtlicher Bauernmarkt

Info: www.weinkonvent-duerrenzimmern.de

Termin: 29. und 30.11. (11-18 Uhr)