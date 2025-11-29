Tag des offenen Kellers im Weinkonvent

Weinkonvent Dürrenzimmern Meimsheimer Straße 11, 74336 Brackenheim

Schaut vorbei am diesjährigen Tag des offenen Kellers!

Wir laden zur großen Verkostung unserer vielfältigen Weinwelt. Lassen Sie sich mit leckeren Speisen im weihnachtlich geschmückten Ambiente verwöhnen.

Weitere Informationen

  • Rundgang Weinkeller
  • exklusive Weinprobe mit Anmeldung
  • Weinverkauf geöffnet
  • Weihnachtlicher Bauernmarkt
  • Info: www.weinkonvent-duerrenzimmern.de

Termin: 29. und 30.11. (11-18 Uhr)

Info

Freizeit & Erholung
