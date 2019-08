Tag des Schwäbischen Waldes mit Rottal-Wandermarathon

Rottal-WanderMarathon am Sonntag, 15. September 2019 in Oberrot: Das große Wanderevent am Tag des Schwäbischen Waldes.

Nach drei erfolgreichen WanderMarathon-Veranstaltungen gastiert der WaldMeister- WanderMarathon am 15. September zum zweiten Mal in Oberrot. Für jede Kondition ist etwas Passendes dabei: Die Wanderer können zwischen der Marathon-, Halbmarathon- und Familienstrecke (ca. 42 km, 21 km, 11 km) wählen. Die Macher des WanderMarathons, unsere „WaldMeister“ und Spezialisten für sportliches Wandern, die Naturparkführer Walter Hieber und Prof. Dr. Manfred Krautter versprechen gut ausgeschilderte Strecken, unterwegs Getränke- und Stempelstationen, Toiletten und einen Rückholservice bei Notfällen. Dazu die wunderschöne Landschaft und gesunde Natur des Schwäbischen Waldes. Die Teilnehmer erhalten eine Karte sowie GPX-Daten des Streckenverlaufs und eine Teilnehmer- Urkunde. Wann? 15.09.2019 (Start zwischen 8 Uhr und 12 Uhr möglich, Ziel: bis 19 Uhr besetzt) Wo? Rathaus Oberrot

Infos und Anmeldung unter: Tel. 07182/935697 und info@waldentdecker.de