Die Sportvereine und die Stadt Bad Mergentheim bieten von 12 Uhr bis 18 Uhr ein großes Programm.

Um 12:00 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Glatthaar in der Realschul-Turnhalle den dritten Tag des Sports. Zahlreiche Stationen werden bei den Sportanlagen Arkau sowie in der und um die Turnhalle der Kopernikus-Realschule aufgebaut. Dazu gibt es Verpflegungsstationen und ein großes Gewinnspiel. Viele Vereinsmitglieder sind ehrenamtlich im Einsatz, damit kleine und große Gäste das breite Spektrum an sportlichen Angeboten in der Gesundheitsstadt ausgiebig testen und kennenlernen können. Darunter Handball, Kinderturnen, Tischtennis, Fußball, Golf, American Football, Chearleading, Baseball und vieles mehr.

Dabei wird selbstverständlich auch für die Verpflegung der Gäste gesorgt: Am Baseballplatz warten gekühlte Getränke und etwas typisch Amerikanisches auf die Gäste. Beim Deutschordenstadion gibt es Gegrilltes und Getränke, Kaffee und Kuchen. Leckeres Essen und Trinken stehen auch an der Kopernikus-Turnhalle auf der Speisekarte.

An diesem Tag gibt es außerdem ein großes Gewinnspiel. An den einzelnen Stationen liegen Stempelkarten aus, für jedes Ausprobieren bekommt man einen Stempel. Um beim Gewinnspiel mitzumachen braucht man von den beiden Sportanlagen je drei Stempel.