Der Arbeitskreis Plochinger Vereine lädt zusammen mit der Stadt Plochingen zum 3. Mal zum Tag des Sports unter dem Motto „Plochingen bewegt“ in die Sportstätten am Stumpenhof ein. Neben einigen sportlichen Stationen wird ein Spendenlauf zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit in Plochingen stattfinden. Alle sind willkommen, egal ob mit oder ohne Handicap, leistungsorientiere Läufer, gemütlicher Jogger oder Nordic Walker. Entdecken Sie die bunte Vielfalt sportlicher Mitmachaktionen und nehmen Sie am „Tag des Sports - Plochingen bewegt“ teil, der Mitmachtag für Jung und Alt, für Gruppen, Familien und Einzelpersonen, für alle aus nah und fern! Kommen Sie.