Am Tag des dualen Studiums der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach können junge Leute alles über das DHBW-Studium an der Hochschule und ihre künftigen Arbeitgeber erfahren. Am Samstag, den 13. Juli, präsentieren 120 Partnerunternehmen zwischen 10 und 15 Uhr ihre Studienplätze. Zusätzlich geben sie Hinweise, worauf es bei einer Bewerbung in ihrem Betrieb ankommt.