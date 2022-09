Erst Meer, dann Fels, jetzt Rohstoff

Tag des Geotops am 18. September bietet spannende Einblicke

Am „Tag des Geotops“ können kleine und große Geologen sich auf Entdeckungsreise durch die Erdgeschichte begeben. Seit 2002 gewähren alljährlich an jedem dritten Sonntag im September geologisch bedeutsame Orte in ganz Deutschland Einlass – so wie beim Tag des offenen Denkmals. Gemeinsam mit Fachleuten können Steinbrüche, Felsen, historische Bergwerke und viele andere geologische Sehenswürdigkeiten im ganzen Land besichtigt werden. Der Öffentlichkeit werden Orte in der Natur vorgestellt, die spannende Einblicke in die Entstehung der Erde und der Entwicklung des Lebens, bieten. Auch die KLÖPFER-Gruppe öffnet am diesjährigen Tag des Geotops am 18. September 2022 ihre Pforten und lädt zu geführten Rundgängen in ihrem aktiven Steinbruch in Marbach-Rielingshausen ein. Hier gewinnt KLÖPFER Gesteine des Muschelkalks, die zu hochwertigen Baustoffen weiterverarbeitet und regional eingesetzt werden. Wer den Weg vom Jahrmillionen alten Meer zum wertvollen Baustoff erkunden möchte, ist herzlich eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen der mineralischen Rohstoffgewinnung und des Schotterwerks zu werfen. Um 11 Uhr beginnt die Führung am Schotterwerk. Für Familien mit Kindern werden um 14 bzw. 15 Uhr spezielle, kürzere Familienführungen angeboten.

Bitte beachten Sie: Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich, für Kinder nur in Begleitung einer Aufsichtsperson. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen je Führung begrenzt – eine rechtzeitige Ankunft wird entsprechend empfohlen. Der Rundgang ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Auf dieser Veranstaltung wird zum Zweck der Veröffentlichung fotografiert und gefilmt.

Der Tag des Geotops wird von der UNESCO unterstützt. Schirmherr ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Weitere Information und eine Veranstaltungsübersicht gibt es online unter www.tag-des-geotops.de.

Sonntag, 18. September 2022

11 Uhr Allgemeine Führung, ca. 75 Minuten

14 Uhr Familienführung, ca. 45 Minuten

15 Uhr Familienführung, ca. 45 Minuten

Experte: Dipl.-Geologe Benjamin Hoffmann, KLÖPFER

Treffpunkt: KLÖPFER-Steinbruch Rielingshausen, Am Schotterwerk – Häldenstraße 100, 71672 Marbach am Neckar-Rielingshausen, Anfahrt: über die Kreisstraße zwischen Steinheim und Kirchberg/Murr – Abzweigung Klingenweg/Häldenstraße