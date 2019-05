Tag der offenen Kanu-Tür

Sa., 25. Mai 2019 ab 14 Uhr

Es lockt der traditionelle Tag der offenen Tür der Kanu-Abteilung der SV 1845 Esslingen auf dem Bootshaus-Gelände. Sie wollten schon immer mal in einem Kajak sitzen? Das Canadierfahren ausprobieren? Herausfinden, was SUP ist? Sich über landschaftlich reizvolle Wanderfahrten oder über spritziges Wildwasser informieren?

Dann kommen Sie vorbei und probieren Sie‘s doch einfach mal aus! Auf dem Wasser, am trockenen Ufer, bei Kaffee oder einer Leckerei vom Grill. Im gemütlichen Bootshaus informieren wir Sie gerne über unsere Angebote und unseren Verein.

Neben den Angeboten auf dem Wasser könnt ihr an Land an verschiedenen Aktionen teilnehmen, u.a. Kanu-Simulator, Kanu-Ergometer, Slackline, ...