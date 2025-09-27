Tag der offenen Tür

Zum 30-jährigen Jubiläum lädt der Ofenhersteller rondolino in seinen Ausstellungsraum in Tübingen-Bühl ein. Eine gute Gelegenheit, die neusten Heiztipps vor dem Winter zu erfahren, sich die Funktionsweise des Speicherofens erklären zu lassen und die familiengeführte Firma kennenzulernen. Für Unterhaltung und leibliches Wohl sorgt einem Rahmenprogramm für Groß und Klein, samt Vorführung des eigenen Ourdoor-Backofens.