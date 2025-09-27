Tag der offenen Tür

bis

rondolino Ausstellungsraum In den Kreuzäckern 4, 72072 Bühl

Zum 30-jährigen Jubiläum lädt der Ofenhersteller rondolino in seinen Ausstellungsraum in Tübingen-Bühl ein. Eine gute Gelegenheit, die neusten Heiztipps vor dem Winter zu erfahren, sich die Funktionsweise des Speicherofens erklären zu lassen und die familiengeführte Firma kennenzulernen. Für Unterhaltung und leibliches Wohl sorgt einem Rahmenprogramm für Groß und Klein, samt Vorführung des eigenen Ourdoor-Backofens.

Info

rondolino Ausstellungsraum In den Kreuzäckern 4, 72072 Bühl
Dies & Das, Kinder & Familie
Fest
bis
Google Kalender - Tag der offenen Tür - 2025-09-27 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Tag der offenen Tür - 2025-09-27 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Tag der offenen Tür - 2025-09-27 14:00:00 Outlook iCalendar - Tag der offenen Tür - 2025-09-27 14:00:00 ical