Tag der offenen Tür 2023

Endlich ist es wieder soweit: Die Uni Hohenheim in Stuttgart öffnet am Samstag, 8. Juli 2023, wieder die Türen zum wunderschönen Uni-Campus. Besucher:innen aller Altersgruppen sind eingeladen, die Universität live zu erleben, Labore zu besichtigen und sich an Mitmachaktionen zu beteiligen.

Studierende zeigen an ihren Ständen die ganze Palette ihres Engagements, Food Trucks mit allerlei Leckereien sorgen für das leibliche Wohl. Studieninteressierte können sich über die vielfältigen Studienangebote der Uni informieren, während im „Dorf der Innovationen“ Jungunternehmer:innen mit ihren Hohenheimer StartUps pfiffige Ideen präsentieren. Wissenschaftler:innen geben einen Einblick in ihre Forschung – vom Lebensmittel-3D-Druck, dem Aromalabor mit Pilzen bis hin zu unserem Bioökonomie-Quiz. Und die Landesanstalt für Bienenkunde hat nicht nur ihr berühmtes Honigeis zu bieten. Ein Blick in den Kuhstall auf dem Meiereihof, ein Clown-Programm und Mitmach-Aktionen bieten auch den jüngsten Forscher:innen ein buntes und aufregendes Programm.

Mit fast 100 Programmpunkten präsentiert die Uni Hohenheim den breiten Fächer ihrer Themen und freut sich, alle interessierten Besucher:innen endlich wieder auf dem Campus begrüßen zu dürfen!

Anschließend bildet das Sommer Open-Air-Konzert der Concert Band den feierlichen Abschluss.

Universität Hohenheim, 70599 Stuttgart

Alle Infos und das komplette Programm: https://www.uni-hohenheim.de/tag-der-offenen-tuer