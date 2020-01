Tag der offenen Tür an den Bernd-Blindow-Schulen Heilbronn

× Erweitern Bernd-Blindow-Schulen Die Schüler/-innen berichten gerne von ihrem Schulalltag am Tag der offenen Tür.

Schulabgänger/innen und alle, die sich für eine Ausbildung im Gesundheitsbereich interessieren, sollten sich Samstag, den 15. Februar 2020, freihalten. Von 10:00 – 14:00 Uhr findet ein Tag der offenen Tür an den Bernd-Blindow-Schulen in Heilbronn statt.

Interessent/-innen, die mindestens den Realschulabschluss besitzen, können an der Berufsfachschule

- Physiotherapeut/-in

- Ergotherapeut/-in

- Logopäde/-in

- Pharmazeutisch-technische Assistenten/-in

lernen. Die Schule liegt rund 50 km von Stuttgart entfernt. Hervorragend ausgestattete Labore, Bewegungs-/Therapieräume und Werkstätten, die neuste EDV sowie berufserfahrene Lehrkräfte, bestehend aus Ärzten, Therapeuten und Apothekern, bilden die Grundlagen für eine erfolgreiche Ausbildung.

Folgende Programmpunkte bekommen die Besucher/-innen geboten:

- Führungen durch die Räume

- Fachvorträge über die Ausbildung durch die Lehrkräfte und anschließende Fragerunde

- Individuelle Ausbildungsberatungen

- Demonstrationen von Ausbildungsinhalten durch Schüler, z.B. Massagen in der Physiotherapie, Produktion Cremes/ Tees etc. im Labor in der PTA etc.

Gerne berichten unsere Schüler/-innen auch vom Schultag und beantworten Fragen.

Schüler/-innen mit der Fachhochschulreife oder dem Abitur können außerdem bereits während der Ausbildung ein Studium aufnehmen. Die DIPLOMA Hochschule bietet beispielsweise das ausbildungsbegleitende Fernstudium Physiotherapie (B.Sc.) an. Die Hochschule befindet sich im selben Gebäude und gehört zur Blindow Schulgruppe. Lerne uns und unsere Angebote kennen, unsere Studienberater sind gerne für dich da.

Übrigens: Die PTA-Ausbildung ist schulgeldfrei. Interessent/-innen, die sich am Tag der offenen Tür für eine Ausbildung verbindlich anmelden, sparen die Anmeldegebühr, sofern eine solche nach den Teilnahmebedingungen erhoben wird.