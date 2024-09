Tag der offenen Tür bei Märklin

Hereinspaziert!

Am Freitag und Samstag, den 13. und 14. September von 9 - 15 Uhr öffnet Märklin wieder seine Tore zum Tag der offenen Tür.

Auf alle Fans, Liebhaber, Sammler und die ganze Familie wartet ein abwechslungsreiches Programm.

Wer möchte kann einen Blick hinter die Kulissen der aufwendigen Produktion bei Märklin werfen. Beim kostenlosen Werksrundgang zeigen Märklin Mitarbeiter die zahlreichen Arbeitsschritte, die notwendig sind, um aus Einzelteilen ein hochpräzises Modell zu fertigen.

Auch das Märklineum lädt herzlich zu einer spannenden Reise durch 165 Jahre Firmengeschichte ein. An den zwei Tagen zahlen Museumsbesucher nur die Hälfte.

Auch im Store gibt es wieder spannendes zu entdecken. Sammler aufgepasst: Zum Tag der offenen Tür ist wieder ein Sonderwagen geplant, den es nur während der Veranstaltung zu erwerben gibt!

Außerdem NEU: der große Zelt-Sonderverkauf mit attraktiven Sonder- und Restposten, 2. Wahl Artikeln (volle Funktionsfähigkeit gewährleistet), teilweise unverpackter Ware oder Verpackung mit Beschädigung sowie Einzelteilen und ausgewählten Ersatzteilen. Stöbern Sie vor Ort in unseren Top-Angeboten quer über alle Spurweiten unserer Marken Märklin, TRIX und LGB. Nur am 13. & 14. September 2024. Nur solange Vorrat reicht. Auch bargeldloses Zahlen ist möglich

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, im Innenhof sowie auch in unserem Bistro erwartet Sie eine Auswahl an Speisen und Getränken. Außerdem präsentieren sich Partner wie BWegt, MEV Mannheim, Press Jöhstadt und das Göppinger Technikforum - auch lokale Radiosender werden vor Ort sein.

Während der Veranstaltung finden Sie an der EWS-Arena an der Lorcher Straße in Göppingen ausrechend Parkmöglichkeiten. Von dort aus bringt Sie ein Shuttlebus zu uns.

Alle Details finden Sie auf der Märklin-Website und auf der Märklineu-Website.

Hinweis:

Für den 13. und 14. September ist es nicht möglich/nötig zu reservieren oder Tickets über unsere Website zu buchen.

Am Tag der offenen Tür ist aufgrund des hohen Besucheraufkommens mit Wartezeiten zu rechnen.

Für all diejenigen, die uns am Tag der offenen Tür nicht besuchen können: das Märklineum bietet einmal monatlich eine offene Kombi-Führung (Märklineum & Werk) an. Infos & Termine auf www.maerklineum.de