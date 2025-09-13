Tag der offenen Tür im SSB-Zentrum

Entdecke die Welt der SSB beim großen Tag der offenen Tür am Samstag, den 13. September im SSB-Zentrum Stuttgart!

Unter dem Motto „Wir bewegen Stuttgart!“ bist Du herzlich ins SSB-Zentrum (Schockenriedstr. 50, 70565 Stuttgart) eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Erlebe einen spannenden Tag auf dem Gelände unserer Hauptverwaltung mit großem Stadtbahn- und Busbetriebshof. Es erwarten Dich viele Aktivitäten, exklusive Einblicke in alle Unternehmensbereiche, spannende Führungen und ein buntes Mitmach-Programm für die ganze Familie. Freue Dich auf interaktive Erlebnisse, abwechslungsreiche Unterhaltung und interessante Vorträge. Genieße außerdem leckere Speisen, erfrischende Getränke und spannende Gespräche in entspannter Atmosphäre.

Komm‘ vorbei und feiere mit uns – wir freuen uns auf Dich.

Alle Informationen findest Du unter www.ssb-ag.de/tag-der-offenen-tuer

Dein Weg zu uns!

Wir empfehlen aufgrund der Parkplatzsituation die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Adresse: SSB-Zentrum, Schockenriedstraße 50 70565, Stuttgart

Aus der Innenstadt:

Vom Hauptbahnhof: Mit der Stadtbahn U12 Dürrlewang bis zur Haltestelle SSB-Zentrum

Ab Stadtmitte: Mit der S-Bahn S1 Herrenberg, S2 Flughafen/Messe oder S3 Vaihingen bis zur Haltestelle Vaihingen Bahnhof / Umstieg in die Stadtbahn U3 Plieningen bis zur Haltestelle SSB-Zentrum

Aus dem Filderraum:

Ab Ostfildern: Mit der Stadtbahn U7 Mönchfeld bis Haltestelle Bopser / Umstieg in die Stadtbahn U12 Dürrlewang bis zur Haltestelle SSB-Zentrum

Ab Leinfelden: Mit der S-Bahn S2 Schorndorf bis zur Haltestelle Vaihingen Bahnhof / Umstieg in die Stadtbahn U3 Plieningen bis zur Haltestelle SSB-Zentrum

Jetzt SSB Move App herunterladen.

www.ssb-ag.de/move