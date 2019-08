× Erweitern THW Weinsberg Der Gerätekraftwagen des THW Weinsberg

Der THW Ortsverband Weinsberg präsentiert sich an diesem Tag der Öffentlichkeit mit einer großen Fahrzeug- und Geräteschau sowie einer Schauübung. Mit von der Partie ist auch die Rettungshundestaffel Unterland, sowie das THW Künzelsau. An verschiedenen Stationen wird es die Möglichkeit geben unsere Fahrzeuge und Ausstattung kennen zu lernen. Die Veranstaltung findet rund um unsere Unterkunft in der Abtsäckerstraße 48, 74189 Weinsberg statt