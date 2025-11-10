Tag und Nacht das Meisterkonzert

Mit Schuberts B-Dur-Trio bringt das gefeierte Oberon-Trio einen der bedeutendsten Gattungsbeiträge nach Heidenheim:

Im Todesjahr Beethovens entstanden, entwickelt es das Trio im romantischen Sinne weiter. Mendelssohn Bartholdys kantables d-Moll-Trio stellt mit seinem lyrischen Duktus beinahe ein Lied ohne Worte dar. Beide Werke rahmen Kompositionen der Britin Charlotte Bray ein, die von Shakespeare inspiriert sind und denen beiden eine Tag-und-Nacht-Thematik zugrunde liegt: Those Secret Eyes verarbeitet Ideen zu Macbeth, That Crazed Smile bezieht seinen programmatischen Hintergrund aus dem Sommernachtstraum.

"Das technisch souveräne Oberon Trio berührt mit unter die Haut gehender Intensität", schwärmt das FonoForum. Das Ensemble ist auf den Konzertpodien von Berlin bis Wien unterwegs und legt seinen Schwerpunkt neben den Klassikern des Repertoires auch immer wieder auf Raritäten und Auftragskompositionen zeitgenössischer Komponisten. Ein besonderes Anliegen des Trios ist dabei auch die Nähe zwischen Musikern und Publikum.