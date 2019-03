Am 29 Juni 2019 veranstalteten die Auszubildenden des Fahrwerkherstellers KW automotive einen Tag der offenen Tür. Unter dem Motto „The next Generation“ steht die nächste Generation von Auszubildenden im Mittelpunkt. Die KW-Auszubildenden stellen an diesem „Tag der offenen Tür“ den Besuchern ihre Berufsbilder aus den verschiedensten kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufen vor. Aktuell sind 30 junge Menschen bei dem Fahrwerkhersteller in Fichtenberg in Ausbildung. Für das vorbildliche und nachhaltige Ausbildungsengagement wurde das inhabergeführte Unternehmen bereits von der IHK Heilbronn-Franken mit dem DUALIS-Siegel ausgezeichnet.

Am KW-Ausbildungsinfotag können interessierte Jugendliche mit ihrer Familie und ihren Freunden hinter die Kulissen blicken. Wie viel Hightech in einem Schwingungsdämpfer für einen Sportwagen steckt und das ein Fahrwerk für weit mehr als nur der Federung eines Automobils zuständig ist, erfahren die Besucher bei einer Führung durch den Betrieb. Highlight für alle an einer Ausbildung interessierten Jungen und Mädchen, sind die verschiedenen „Berufsstationen“, an denen die aktuellen Auszubildenden ihren Ausbildungsberuf vorstellen und aus dem „KW-Arbeitsalltag“ berichten. Für die begleitenden Eltern, Verwandte und Freunden stehen auch die Ausbilder, Personalleitung und auch die Geschäftsführung für Fragen zur Verfügung.

Die Automobil- und Zuliefererindustrie ist einer der größten Innovationsmotoren und bietet in den verschiedensten Berufsbildern zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten. Der Fahrwerkhersteller KW automotive ist Weltmarktführer in seinem Segment und weiter auf Wachstumskurs. Aktuell sind 30 junge Menschen bei dem Fahrwerkwerkhersteller in Ausbildung. Aktuell sucht der Fahrwerkhersteller für das Ausbildungsjahr 2020 Auszubildende (m/w) in den Berufsfeldern Industriekaufmann (ggf. mit Zusatzqualifikation), Fachkraft für Lagerlogistik und Industriemechaniker. Auch stehen bei KW die dualen Hochschulstudiengänge BWL (Bachelor of Arts), Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau Fahrzeug-System-Engineering (Bachelor of Engineering) zur Wahl. Mehr unter www.kwsuspensions.de/nextgeneration