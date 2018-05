Zum Tag der offenen Tür wird herzlich ins Heimatmuseum eingeladen. Angeboten werden Rahmkuchen aus dem Backhäusle zum gemütlichen Verzehr auf Dettingens kleinstem Festplatz. Dazu empfohlen: Selbstgebrautes Dettinger Bier. In der Kaffeestube gibt es außerdem die wohlschmeckenden Hausfrauenkuchen. Die Schmiede ist in Betrieb und im Ausstellungsraum lädt die Schau "drunter und drüber" – was Mann und Frau und Kind einstens trug" zu einem Blick in frühere Zeiten ein.