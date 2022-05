Tagesexkursion Schwäbisch-Hall und Obersontheim

Schwäbisch-Hall: Selten erzählt ein Stadtname so viel über die Geschichte des Ortes.

"Hall" verweist auf die lange Geschichte der Salzsiederei. Das "Schwäbisch" wählte man im 15. Jahrhundert als bewusste Abgrenzung zum nahen Franken und vor allem zum fränkischen Landgericht in Würzburg. Es ist also an der Zeit, Schwäbisch Hall (neu) mit einer Führung durch die mittelalterlichen Gassen und im Hällisch-Fränkischen Museum zu entdecken. Zuvor statten wir dem Geburtshaus von Aalens berühmtesten "Sohn" C.F.D. Schubart in Obersontheim einen Besuch ab: C.F.D. Schubar

Anmeldungen an elke.litz@aalen.de bzw. 07361/521163

Samstag, 25. Juni, 8:00 (OVA-Betriebshof) bzw. 8:10 (Busbahnhof Aalen)