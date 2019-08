Am Freitag, 11. Oktober und Samstag, 12. Oktober findet die Tagung Soziales Lernen, Beziehung und Mentalisieren in Gebäude 1 statt.

Im Rahmen der Tagung So_Be_Me soll die intersubjektive Entwicklung des Selbst in seinen sozialen Bezügen als zentrales Thema der Mentalisierungstheorie erörtert werden. So_Be_Me wird vom internationalen und interdisziplinären DFG-Netzwerk Mentalisierungsbasierte Pädagogik MentEd veranstaltet. Die Tagung besteht aus zwei inhaltlich eng miteinander verbundenen Tagen (Tag 1 u. Tag 2). Am Freitag, den 11.10.2019, wird der Schwerpunkt auf aktuellen Beiträgen einer Mentalisierungsbasierten Pädagogik liegen. Die Grundannahme dieses innovativen Ansatzes ist, dass gelingende Prozesse und Interaktionen in der Pädagogik mentalisierend sind. Deswegen setzt die Mentalisierungsbasierte Pädagogik den Fokus auf Emotionen, Verstehen, sozialkognitives Lernen und pädagogische Beziehung/ Bindung. Sie spricht damit alle in den unterschiedlichen pädagogischen Bereichen praktisch und theoretisch Tätigen an, weiterhin alle Interessierten an Fragen der Bildung und Erziehung und insbesondere diejenigen, die ein systematisches und offenes Konzept von Beziehungspädagogik suchen. Am Samstag, den 12.10.2019, wird erstmals der Versuch unternommen, den Mentalisierungsansatz über die therapeutischen und pädagogischen Felder hinaus in größere soziale Zusammenhänge zu denken. Ausgehend von der Hypothese, dass Mentalisieren über Beziehungsgestaltung und soziales Lernen eine originäre Bedeutung für das Zusammenleben in Gemeinschaften hat, werden Begründungen dieser Perspektive von den weltweit führenden Fachleuten dargestellt und diskutiert. Die zentrale Frage wird sein: Wie lernt der Mensch das Soziale und das Kulturelle und welche Rolle spielt dabei Mentalisierung?