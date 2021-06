Tagung zu Leonhard Kern: "in Betrachtung gegenwärtiger jämmerlicher Zeiten"

Aus Anlass der Sonderausstellungen über Leonhard Kern in der Kunsthalle Würth und dem Hällisch-Fränkischen Museum richtet der Historische Verein die Tagung in Betrachtung gegenwärtiger jämmerlicher Zeiten – Neue Forschungen zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges in Württembergisch Franken aus.

Die ersten beiden Beiträge, am Freitagabend (9. Juli 2021) in der Kunsthalle Würth, sind dem Künstler und seinem Wirken für das Haus Habsburg gewidmet. Im zweiten Teil der Tagung, am Samstag (10. Juli 2021) im Neubausaal, werden – wie der Titel verspricht – neueste Erkenntnisse zum Dreißigjährigen Krieg in unserer Region vorgestellt.

Anmeldung bis spätestens 27. Juni 2021 beim Hällisch-Fränkischen-Museum. Das Anmeldeformular sowie das Programm der Tagung finden Sie im Veranstaltungsflyer.

Ein Tagungsbeitrag wird nicht erhoben, die Veranstalter freuen sich jedoch über Spenden.

Freitag, 9. Juli:

16.30 Uhr / Treffpunkt Pfarrgasse 16 Tafelenthüllung am vormaligen Wohnhaus Leonhard Kerns

17 Uhr / Kunsthalle Würth Führung durch die Ausstellung Leonhard Kern und Europa – Die Kaiserliche Schatzkammer Wien im Dialog mit der Sammlung Würth

Adolf-Würth-Saal, Kunsthalle Würth

18 Uhr Eröffnung der Tagung Begrüßung C. Sylvia Weber, Kunsthalle Würth Hermann-Josef Pelgrim, Oberbürgermeister Dr. Ernst Breit, Historischer Verein für Württem. Franken

18.30 Uhr Dr. Konrad Schlegel, Kurator für frühneuzeitliche Skulptur und Plastik, Kunsthistorisches Museum, Wien Kleinplastik im Dreißigjährigen Krieg – das Haus Habsburg sammelt Leonhard Kern

19.15 Uhr Dr. Fritz Fischer, Direktor der Kaiserlichen Schatzkammer Wien und Kunstkammer Wien Leonhard Kerns große Kunst im kleinen Format. Schwäbisch Hall und Europa

Samstag, 10. Juli:

Neubausaal (Rosenbühl 14) Im Anschluss an die einzelnen Vorträge sind jeweils 15 Minuten für die Diskussion eingeplant.

Moderation: PD Dr. Frank Kleinehagenbrock

9 Uhr Eröffnung

9.15 Uhr Prof. Dr. Michael Rohrschneider, Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Quo vadis Dreißigjähriger Krieg? Eine Standortbestimmung I. Wirtschaftsgeschichte des Dreißigjährigen Krieges

10 Uhr Dr. Matthias Ohm, Kurator Münzkabinett, Landesmuseum Württemberg, Stuttgart Kriegsnot und Friedenserinnerung. Münzen und Medaillen des Dreißigjährigen Kriegs aus Württembergisch Franken – Kaffeepause –

11 Uhr Thomas Schröter M.A., Potsdam Ist der Dreißigjährige Krieg quantifizierbar? Erprobung eines Vulnerabilitätsmodells am Beispiel von Kloster Schöntal

11.45 Uhr Jan Wiechert, Hohenlohe Zentralarchiv, Neuenstein Niedergang und Auferstehung – Die wirtschaftlichen Folgen des Dreißigjährigen Krieges im hohenlohischen Amt Schillingsfürst

Moderation: Prof. Dr. Gerhard Fritz, Murrhardt II. Bedrohungen im Dreißigjährigen Krieg

14 Uhr Dr. Michael Weise M.A., Stiftung Lutherhaus, Eisenach Vom Verlust zweier Pistolen und einer Reitmütze. Kroatische Söldner in Württembergisch Franken während des Dreißigjährigen Krieges

14.45 Uhr PD Dr. Frank Kleinehagenbrock, Bonn Württembergisch Franken im Konfessionskrieg. Lokale Konflikte und Emotionsregime vor und nach dem Westfälischen Frieden. – Kaffeepause –

15.45 Uhr Abschlussdiskussion Was können wir heute aus dem Dreißigjährigen Krieg und dem Westfälischen Frieden für Lehren ziehen?

Anschließend Hällisch-Fränkisches Museum Dr. Armin Panter Führung durch die Ausstellung Jammer und Not, Hunger und Tod – Leonhard Kern und der Dreißigjährige Krieg