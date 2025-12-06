TAHA bewegt sich zwischen zwischen Pop-Punk und Punk-Rock. Am 6. Dezember in der Schräglage in Stuttgart darf sich das Publikum auf rohe, ehrliche und persönliche Musik gefasst machen.

Seine Stimme transportiert Jugend-Frust, Selbstreflexion und zugleich eine gewisse Trotz-Haltung – wie bei vielen seiner Songs, in denen er eigene Gefühle offen darlegt. Das erzeugt diese intime, fast live-feelige Atmosphäre. Das beweist er direkt mit der neuen Single „F*** FOREVER“, die ihn als Startschuss zum neuem Album perfekt widerspiegelt. Typisch für TAHA: direkte, ungefilterte Aussagen, persönliche Geschichten und emotionale Klarheit.