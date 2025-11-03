Tahsim Durgun alias tahdur bringt seine Geschichten live auf die Bühne und nimmt euch mit auf eine Reise durch den Wahnsinn des Alltags zwischen zwei Kulturen.

In seiner Show „Mama, bitte lern Deutsch“, inspiriert von seinem gleichnamigen Buch, das im März 2025 erscheint, erzählt Tahsim mit gewohnt zynischem Humor und einem Hauch Selbstironie von den kleinen und großen Absurditäten seines Lebens.

Erfolg, der für sich spricht: Tahsim ist Comedian, Content Creator und Autor. Als Preisträger des Grimme-Online-Awards 2024, des Blauen Panther 2024 und der VideoDays 2024, begeistert er mit seinem einzigartigen Humor über eine Million Follower auf seinen Social-Media-Kanälen. Seine Themen sind so vielseitig wie sein Publikum: Rassismus, Identität, Migration und das ewige Gefühl, zwischen den Stühlen zu sitzen.

Tahsim schafft es mit poetischen Momenten und scharfsinnigen Beobachtungen die Lebensrealität der postmigrantischen Generation greifbar zu machen: „Mama, bitte lern Deutsch“ ist quasi eine Hommage an seine Mama. Das Publikum erwartet ein Mix aus Alltagsanekdoten und Stories aus seinem Buch – kombiniert mit überraschenden Live-Elementen und jeder Menge Lachern. Tahsim verschafft euch mit seinem unverwechselbaren Stil und seinem scharfsinnigen Humor einen Abend, der das perfekte Gegengift zum Alltagstrott bietet.

Die Show ist für alle, die selbst das Gefühl kennen, zwischen Kulturen zu leben und schwierige Themen gern mit Humor betrachten.