Mama, bitte lern Deutsch

TAHSIM DURGUN alias tahdur bringt seine Geschichten auf die Bühne und nimmt auf eine Reise durch den Wahnsinn des Alltags zwischen zwei Kulturen mit. Am 27. Oktober betrachtet der mehrfach preisgekrönte Comedian, Content Creator und Autor schwierige Themen mit einem Augenzwinkern.

In seiner Show erzählt TAHSIM DURGUN mit gewohnt zynischem Humor und einem Hauch Selbstironie von den kleinen und großen Absurditäten seines Lebens. Als Preisträger des Grimme-Online-Awards 2024, des Blauen Panther 2024 und der VideoDays 2024, begeistert er mit seinem einzigartigen Humor über eine Million Follower auf seinen Social-Media-Kanälen. Seine Themen sind so vielseitig wie sein Publikum: Rassismus, Identität, Migration und das ewige Gefühl, zwischen den Stühlen zu sitzen.

TAHSIM DURGUN schafft es mit poetischen Momenten und scharfsinnigenBeobachtungen die Lebensrealität der postmigrantischen Generation greifbar zu machen: "Mama, bitte lern Deutsch" ist quasi eine Hommage an seine Mutter. Das Publikum erwartet ein Mix aus Alltagsanekdoten und Stories, kombiniert mit überraschenden Live-Elementen und jeder Menge Lachern. TAHSIM DURGUN verschafft euch mit seinem unverwechselbaren Stil und seinem scharfsinnigen Humor einen Abend, der das perfekte Gegengift zum Alltagstrott bietet.