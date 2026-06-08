Tai Chi Chuan ist eine natürliche Methode für Menschen jeden Alters, ob von guter oder schwächerer Konstitution, um die Gesundheit zu erhalten oder entscheidend zu verbessern.

Bei dieser östlichen Heilgymnastik einer Säule der traditionellen chinesischen Medizin, werden die sanft fließenden Übungsformen ohne Anstrengung und ohne Leistungsdruck ausgeführt.

Tai Chi Chuan dient zur Entspannung, dem Gleichgewichtssinn und dem Gedächtnistraining.

Wer Tai Chi nutzt wird

geschmeidig wie ein Kind,

stark wie ein Holzfäller und

gelassen wie ein Weiser

Im Rahmen unseres Engagements im Netzwerk Demenz möchten wir Ihnen Gelegenheit geben diese besondere Bewegungsart kennenzulernen.

Kommen Sie zu unserer Stunde Tai Chi Chuan für Alle. Machen Sie eine neue Erfahrung.

Christine und Peter Beutel sind erfahrene Übungsleiter und begleiten Sie bei diesem einmaligen und kostenlosen Angebot.