Taiwan – Republik China: eine chinesische Demokratie

Bei diesem Länderkundevortrag begeben Sie sich auf eine abwechslungsreiche natur- und kulturgeographische Reise durch ein chinesisches Land, welches aus eigener Kraft zur Demokratie und dank enormer wirtschaftlicher Entwicklung zu den Ländern mit dem höchsten Lebensstandard zählt. Nach einer Jahrtausende währenden Geschichte in Unabhängigkeit von China, steht es heute oft im Fokus der Weltpolitik. Einzigartige Naturlandschaften, darunter die atemberaubende Tarokoschlucht, das bis fast 4000 m hohe Alishan-Gebirge und der Yangmingshan Nationalpark mit seinen Vulkanformen bieten zudem auf kleinstem Raum einmalige Naturräume. Der Vortrag ist gleichzeitig Einführung zu einer Studienreise, wobei der Vortrag unabhängig davon für alle an dieser spannenden Region interessierten Menschen gedacht und gemacht ist.