TAKE FIVE & Friends – The Sound of Cinema

Was als spontane Idee nach einer Session begann, wird nun zum einmaligen Konzerterlebnis: TAKE FIVE & Friends laden ein zu einem Abend ganz im Zeichen der Filmmusik. Zusammen begeben wir uns auf eine musikalische Reise durch die spannende Welt von Film und Fernsehen. Mit bekannten Kult-Songs und überraschenden Perlen der Kinogeschichte ist für alle Film- und Musikliebhaber etwas dabei. Freut euch auf einen Abend, der Erinnerungen weckt und den Soundtracks unserer Lieblingsfilme neues Leben einhaucht – Film ab!

Verena Klein (voc) Johanne Zelle (sax) Mathis Hilsenbeck ℗ Andy Kemmer (b) Jonas Geiger (dr)