Take it easy, Deutschland!? - Naser und Katrin streiten sich um Unbestreitbares

Der Ägypten-Deutsche Naser el Bardanohi und die deutsche Ethnologin Dr. Katrin Gratz sehen die Welt gründlich verschieden, auch wenn sie seit 20 Jahren im selben (schwäbischen) Dorf wohnen. Naser ist Orientale, verlässt sich nie auf Worte, vertraut nur seinen Augen; Katrin ist deutsch, analysiert Worte und Sätze und sucht nach Fakten. Neuerdings diskutieren sie oft über Demographie und Mehrheitsgesellschaft. In Grundschulklassen, Kindergartengruppen, in der Berufsschule, bei Taxifahrer*innen oder Friseur*innen findet sich die Mehrheitsgesellschaft von früher inzwischen auch mal in der Minderheit vor. Tendenz zunehmend. Na und? Huch!!? Stört das die Mehrheit von früher? Und was sagt die ehemalige Minderheit dazu?? Naser als Orientale ist besorgt. Er fürchtet um seine Sicherheit in arabischen oder türkischen Parallelgesellschaften. Er sieht eine fatale, an Blindheit grenzende Liberalität, die es zu zügeln gilt. Und wie sieht das Katrin? Ist Naser jetzt zum besseren Deutschen mutiert? Oder ist es so, dass er als typischer Orientale wieder mal die Sachen zu heiß kocht?

Bei ihrem verbalen und nonverbalen Austausch treten Katrin und Naser in alle Fettnäpfchen, in die man nur treten kann. Das muss so sein, denn unter Wahrung der öffentlichen Tabuzonen kann man nur noch hohle Phrasen dreschen. Also Achtung, liebes Publikum, es wird ein politisch überhaupt nicht korrekter Abend. Hitze und Wortsalven sind angesagt – und am Ende vielleicht doch Versöhnliches. Immerhin sind die beiden seit 20 Jahren gegen die braune Barbarisierung unterwegs …

Im Gespräch:

Dr. Katrin Gratz, Ethnologin und Interkulturelle Trainerin

Naser el Bardanohi, Autor und Kulturraumreferent