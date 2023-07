TaKeTiNa® – Rhythmus als Weg in die Balance

Eintauchen in das Element Rhythmus mit der methode TaKeTiNa

Ebbe und Flut, Tag und Nacht, unsere Atmung, unser Herzschlag. Alles basiert auf Rhythmus und ist durch (Ur-) Rhythmen miteinander verbunden. TaKeTiNa® ist eine Methode, die Rhythmus als Ur-Kraft erlebbar macht. Der ganze Körper ist bei diesem rhythmischen Prozess das Instrument. In einem geschützten Rahmen tut sich die Möglichkeit auf, ganz gegenwärtig zu sein und in Rhythmus einzutauchen. Das spielerische Ausprobieren, das Raus- und Reinfallen in den Rhythmus, den Umgang mit Chaosphasen und Ordnung, Eins-werden mit sich, Freude und innere Zufriedenheit erleben. Eine musikalische Vorerfahrung ist nicht erforderlich.

Was Sie in den Kurs mitbringen sollten, wie hoch die Kursgebühren sind und weitere Informationen zu Sarah Neumann finden Sie im aktuellen art und weise Heft auf Seite 13.

Anmeldung: beim Gemeindebüro der Friedenskirche Ludwigsburg