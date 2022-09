Rhythmus als Weg in die Balance

TaKeTiNa - Rhythmus als Weg in die Balance

Ebbe und Flut, Tag und Nacht, unsere Atmung, unser Herzschlag. Alles basiert auf Rhythmus und ist durch (Ur-) Rhythmen miteinander verbunden. TaKeTiNa ist eine Methode, die Rhythmus als Ur-Kraft erlebbar macht. Der ganze Körper ist bei diesem rhythmischen Prozess das Instrument: Schrittbewegungen, Stimme und Klatschen werden nach und nach von der Leiterin als Elemente eingeführt.

In einem geschützten Rahmen tut sich die Möglichkeit auf, ganz gegenwärtig zu sein und in Rhythmus einzutauchen. Das spielerische Ausprobieren, das Raus – und Reinfallen in den Rhythmus, den Umgang mit Chaosphasen und Ordnung, Eins-werden mit sich, Freude und innere Zufriedenheit erleben.

Der Musiker und Komponist Reinhard Flatischler forscht seit über 50 Jahren mit der Methode TaKeTiNa.

Die Silben Ta-Ke-Ti-Na geben einerhythmische Orientierung, ähnlich der Silbensprache einiger Völker, die zum Erlernen eines Instruments genutzt wird.

Leitung:

Sarah Neumann,

TaKeTiNa® Rhythmuspädagogin

Die Abende finden in Kooperation mit "artundweise", dem Veranstaltungsprogramm des ev. CityPfarramts Ludwigsburg statt.

Weitere Infos und Kursanmeldung bei www.friedenskirche-lb.de