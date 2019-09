Takida & Special Guests

In ihrer Heimat Schweden werden sie schon groß gefeiert, bei uns rollt die Takida-Welle jetzt erst an. Seit dem 16. November 2018 ist die aktuelle Platte der Alternative Rocker auch in Deutschland draußen. A Perfect World gab es bisher nur in Schweden, aber das nächste Album (VÖ im Frühjahr 2019) wird direkt überall in den Plattenläden stehen, denn Takida haben sich einen internationalen Plattendeal mit BMG Scandinavia erarbeitet.

In Schweden hatten Takida 2007 mit ihrem Hit "Curly Sue" ihren großen Durchbruch - mehrfach Platin und ausverkaufte Shows wohin das schwedische Auge reicht, waren und sind die schöne Folge. Jetzt also ist endlich der Rest Europas dran.