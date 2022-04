tAKiDA - What About Tour? 2022

Schwedisches Rock-Quintett mit Erfolgs-Album ›Falling From Fame‹ auf Tournee Neues Lyric-Video zur Single ›Let The Hammer Ring The Bell‹ ab jetzt verfügbar! Kanadische Rock-Band The Wild!

als Support dabei ihre letzte Deutschland-Tour war 2019 schon komplett ausverkauft, seither ist wieder einiges im Hause tAKiDA passiert: So veröffentlichte das Alternative-Quintett aus dem schwedischen Ånge mit ›Falling From Fame‹ (VÖ: 27.8.21) ihr inzwischen 8. Studioalbum. Robert Pettersson, Tomas Wallin, Mattias Larsson, Chris Rehn und Kristoffer Söderström sind die Köpfe hinter der 1999 gegründeten Formation. Wenn man bedenkt, dass tAKiDA zwischen 2000 und 2004 stolze fünf Demo-Alben aufgenommen haben, die schließlich zu ihrem Plattenvertrag führten, verwundert es kaum, dass bereits ihr 2006 erschienenes Debut ›Make You Breathe‹ ihnen zum großen Durchbruch in ihrer Heimat verhalf.

Die ›What About Tour?‹ musste zuvor pandemie-bedingt bereits verlegt werden. Die Band bedauert die Verschiebung, ist aber guter Dinge, dass sie ihre Fans schon bald wiedersehen wird – und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien, der Niederlande und der Schweiz!

Nur ein Jahr nach ihrem Albumdebüt veröffentlichte tAKiDA mit ›Bury The Lies‹ (2007) das Nachfolgealbum, das den Single-Hit ›Curly Sue‹ enthielt und den Erfolg tAKiDAs als eine der größten Rock-Phänomene Skandinaviens zementierte. 2018 schlug die Band mit dem Wechsel zum renommierten Label BMG und ihrem siebten Album ›Sju‹ ein neues Kapitel auf, das tAKiDA auch auf internationaler Ebene zu Bekanntheit verhalf. Im August 2021 folgte bereits ihr aktuelles Album ›Falling From Fame‹ – und tAKiDA können es kaum erwarten die Stücke erstmals auch außerhalb Schwedens live zu präsentieren! Die Lead- Single ›Goodbye‹ erreichte u.a. Platz #1 der dt. Rock-Radio-Charts und wurde hierzulande zur bis dato erfolgsreichsten Single der Band. Die aktuelle Single ›Let The Hammer Ring The Bell‹ zeigt eine ähnliche Tendenz und kletterte noch im Januar 2022 auf Platz #3.

Eine besonders treue und wachsende Fanbase haben tAKiDA sich in Deutschland erspielt, wo ihre Shows regelmäßig ausverkauft sind. Doch tAKiDA sind mehr als bereit, weiter Gas zu geben. Die Erfolgsgeschichte des Quintetts geht gerade erst richtig los!