TAKIDA sind eine der besten Bands, die die skandinavische Rockszene in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Mit ihrem jüngsten Album „Sju“ im Gepäck kommen die auf "What About-Tour" befindlichen Schweden am 26. September (Nachholtermin für den 26. März*) nach Stuttgart ins Im Wizemann.

Gäste: The Wild

Robert Pettersson, Tomas Wallin, Mattias Larsson, Chris Rehn und Kristoffer Söderström sind die brillanten Köpfe, die zusammen für eine der größten Bands verantwortlich sind, die Schweden je gesehen hat – TAKIDA. Seit ihrem Debut “Make You Breathe” aus dem Jahr 2006 hat sich die Band als absolute Macht und einer der größten skandinavischen Rock Acts etabliert. Ihr im Juni 2019 erschienenes Album „Sju” kommt neben “Master” mit gleich zwei weiteren Hitsingles daher: “What About Me?” und “How Far I’ll Go“.