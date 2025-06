TAKIDA treten in immer größeren Spielorten auf und bringen ihren unverwechselbaren Sound unter eine kontinuierlich wachsende Fanschar.

Am 23. Juli kommt die schwedische Multi-Platin-Band zum Open-Air auf die Esslinger Burg.

TAKIDA befinden sich mit ihrem 2024 erschienenen Album auf dem Höhepunkt ihres Erfolges. "The Agony Flame" verkörpert einmal mehr den unverkennbaren TAKIDA-Sound mit seinen ansteckenden, hymnischen Refrains – und Sänger Robert Pettersson präsentiert sich hierauf zudem in seiner bisherigen Bestform. Mit "The Lonliest Hour", dem ersten Song der Platte, der bereits im Sommer 2023 als eigenständige Single veröffentlicht wurde und direkt auf Platz 1 der Deutschen Rock Radio Airplay Charts einstieg, gelang TAKIDA ihr bisher größter Radioerfolg. Mit starken und emotionalen Songs wie "Your Blood Awaits You", "Third Strike" und "On The Line" hält "The Agony Flame" noch weitere Hit-Kanditaten bereit. Allesamt Songs die versprechen, die ohnehin bereits mitreißenden Live-Sets von TAKIDA auf das nächste Level zu heben!