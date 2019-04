Takin it back im Billie Jean / Vorfeiertag /

1995. Der Osten und der Westen sind im Clinch. Die Vorstadt-Kids, die es mit der Westcoast halten, pumpen 2Pac und Dr. Dre. Das karierte Chicano-Flanellhemd ist Pflicht, weißer Wife-Beater darunter, eine übergroße Dickies, darunter die obligatorischen Chucks.

Eine grobe Carhartt-Arbeiterjacke drüber und fertig war der Look, der in Compton, aber auch in den Vorstädten Europas gerockt wurde. Aber die Eastcoast musste sich nicht verstecken: Biggie war mit "One More Chance" massiv in den Radios vertreten, ein gewisser LL Cool J schmachtete sich mit BoyzIIMen und "Hey Lover" in die Herzen der überwiegend weiblichen Fans. Übergroße Lederjacke, Baggy-Hosen und Timbs waren absolute Pflicht. Diddy bastelte einen Hit nach dem anderen, RnB kam im Mainstream an. Auf dem Schulhof war man der King, wenn man vom tragbaren CD-Player "Gangsta's Paradise" von Coolio oder "I got 5 on it" von Luniz laufen ließ. Das heutige Rumors war unter dem Namen Buddha DIE Anlaufstelle für alle HipHop-Heads in der Region und man bettelte förmlich um die heiß begehrten Mixtapes, da die neueste Musik nicht wie heute jederzeit in Hülle und Fülle verfügbar war.Oh, them good times!And now we are Takin it back! Nochmal in diese Zeiten abtauchen, die Musik zelebrieren aus der Zeit, die man nicht ohne Grund the golden era of HipHop nennt.Die SevenOh Boys haben damals im ProTon genau diese Zeiten in Stuttgart mitgeprägt und gefeiert. Die Batman-Brüder Can und Inan haben privat eine absolute Schwäche für den Sound dieser Ära und horten unendlich viele Schätze in den Tiefen ihrer MacBooks.

Message ist mit der Musik aufgewachsen, durch seine älteren Brüder kam er schon früh mit den goldenen HipHop- und RnB-Zeiten in Berührung und sammelt bis heute die besten Tracks aus dieser Zeit.Musikalisch gilt: strictly 90's HipHop and RnB. Takin it back in time for a night. Eine Nacht Sendepause für Lil Xan, Lil Pump und Lil Schlagmichtot. We promise.

SevenOh präsentiert: TAKIN IT BACK to 90's HipHop & RnB