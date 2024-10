Takt Bizarre Festival 2024

Das Dark Visions-Team und das franz.K präsentieren gemeinsam das sechste TAKT BIZARRE Festival.

Seit 2018 hat das Festival als eigenes Wave & Gothic Festival in Reutlingen seinen festen Platz im Kalender. Der GEA schrieb nach dem ersten Streich: »Ein gelungenes Heimspiel für die dunkle Szene. Das franz.K ist um ein markantes Genre-Festival reicher.« Und so kommt hier noch mehr!

Dieses Jahr mit:

GIRLS UNDER GLASS - Wave/Industrial Legende

ZANIAS - Soloprojekt der Linea Aspera/Keluar Sängerin

SYDNEY VALETTE - SynthPopPunk aus Paris

MENSCH:MASCHINE - EBM/Postpunk von Bekannten Stuttgartern

+ Aftershow

GIRLS UNDER GLASS

Die Biografie der Band ist so lang, wie ihr Status in der Szene groß ist. Bereits 1986 wurde die Band von Thomas Lücke, Hauke Harms und Zaphor aka Volker Zacharias gegründet. Noch im selben Jahr steht das Debütalbum Humus in den Plattenläden, zwei Jahre später sind GIRLS UNDER GLASS bereits eine Kultband der Gothic-Szene. Die Wurzeln der Band liegen im klassischen Wave-Sound der 80er-Jahre, wobei die Band einen sehr eigenständigen, überwiegend elektronischen Sound kreiert hat. Nach dem Ausstieg von Tom Lücke 1989 übernahm Volker Zacharias die Rolle des Frontmanns. Es folgten mehrere Alben und erfolgreiche Tourneen durch Europa, wobei die Entwicklung der Band nie geradlinig verlief. Auf eher Wave-orientierte Alben folgten kompromisslosere Werke, auf denen sich das Trio konsequent dem Industrial Electro-Metal verschrieb. Seit fast vierzig Jahren haben sich die Hamburger GIRLS UNDER GLASS nachhaltig in die Gehörgänge von Gothic- und Wave-Fans eingegraben.

ZANIAS

...ist das Soloprojekt von Alison Lewis, einer vielseitigen und faszinierenden Künstlerin, die mit ihrer emotionalen Musik und ihren ebenso fesselnden wie mitreißenden Live-Performances und DJ-Sets begeistert. Die gebürtige Australierin blickt bereits auf eine langjährige und vielseitige Erfahrung als Musikerin zurück - zunächst als Sängerin bei Linea Aspera und später bei Keluar. Mit Zanias erkundet Alison die experimentellen und abstrakten Gefilde dunkler Elektronik. Mit ihrer Musik destilliert die Künstlerin komplexe Emotionen, die Tiefen ihrer persönlichen Erfahrungen und Visionen zu tanzbaren Rhythmen und verwebt diese mit ihrem ergreifenden Gesang und starken Lyrics zu intensiven Musikstücken, die zum Nachdenken anregen.

SYDNEY VALETTE

Mit 18 Jahren zieht Sydney Valette aus der französischen Provinz nach Paris, um dort Philosophie zu studieren. Schnell verliert er sich in den dunklen Rhythmen der Clubnächte der Hauptstadt. In seiner winzigen Wohnung spielt er Klavier und eines Tages beginnt Sydney, elektronische Musik zu produzieren. Er versucht die Grenzen des Unbekannten zu verschieben, um seinen eigenen Sound zu kreieren. Sein Synthie-Pop-Punk ist poetisch, destruktiv und einzigartig. Klanglich reist Sydney auf seiner geliebten dunklen Welle, von EBM bis Ambient, von Rave bis Italo-Disco, immer getrieben von einem unerschütterlichen Herz für Pop.

MENSCH:MASCHINE

Das 2023 gegründete Duo, bestehend aus Chewie Sakura und dem aus der Stuttgarter Schwarzen Szene bekannten DJ Moers, hat am 08.11.2023 ihr Debütalbum Monochrom Regenbogen veröffentlicht! Die Mischung aus EBM und Postpunk setzt sich auch auf ihrem 2. Album fort. Dieses wird derzeit im heimischen Mensch:Maschine-Tonstudio produziert. Die erste Single N.I.C.H.T. ist bereits auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich! Mensch:Maschine ist elektronische Körpermusik mit vielen Facetten der 80er Jahre.