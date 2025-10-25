Das Dark Visions-Team und das franz.K präsentieren gemeinsam das siebte TAKT BIZARRE Festival.

Seit 2018 hat das Festival als eigenes Wave & Gothic Festival in Reutlingen seinen festen Platz im Kalender.

Klangstabil:

Gegründet 1994 von Maurizio Blanco und Boris May, begann „Klangstabil“ als experimentelles Projekt in der deutschen Industrial- und Elektronik-Szene. Mit ihrem innovativen Mix aus elektronischen Klängen, emotionalen Texten und einer ständigen Suche nach neuen klanglichen Ausdrucksformen erlangte die Band schnell Kultstatus. Ihre Musik hat Fans weltweit fasziniert und tief bewegt. Jetzt, nach Jahren der Stille, kehrt „Klangstabil“ mit neuer Energie auf die Bühne zurück. Die bevorstehenden Konzerte versprechen ein intensives Erlebnis, das die Ursprünge der Band aufgreift und gleichzeitig ihre kreative Weiterentwicklung der letzten Jahre zeigt. Mitreißende Beats, tiefe Emotionen und unvergessliche Momente erwarten das Publikum, wenn „Klangstabils“ unverwechselbare Klangwelten erneut zum Leben erwachen. Fans und Neuentdecker dürfen sich nach einer siebenjährigen Pause auf einen kraftvollen und bewegenden Auftritt beim Takt Bizarre Festival 2025 freuen.

Fix8:Sed8:

(eine Umschreibung für die Begriffe "Fixated/Sedated" aus der Psychiatrie) haben längst den finalen Schritt vom Geheimtipp zur etablierten Größe innerhalb der Electro Industrial Szene vollzogen. Aus Einflüssen unter anderem von kanadischen Kultbands wie SKINNY PUPPY und FRONT LINE ASSEMBLY hat Mastermind Martin Sane seinen eigenen unverkennbaren Stil entwickelt, der zwischen dunkler elektronischer Härte und packender Eingängigkeit oszilliert. Ähnlich wie die Kollegen von „MENTALLO & THE FIXER“ und „HAUJOBB“ haben sich „Fix8:Sed8“ zunehmend von den großen Vorbildern abgesetzt und ihre eigenen Klangräume geschaffen. Der steile Aufstieg von „Fix8:Sed8“ zeigt sich an den noch vor Veröffentlichung ausverkauften Editionen sowie an den stetig höheren Slots, welche sich diese hervorragende Live-Band auf Festivals und Touren erspielt hat. Mit einer komplett neuen Bühnenshow werden es „Fix8:Sed8“ auf dem Takt Bizarre Festival 2025 so richtig krachen lassen!

Plastikstorm:

betraten Anfang des neuen Jahrtausends mit einem selbst vertriebenen Minialbum und verschiedenen Samplerbeiträgen die musikalische Bühne. Die beiden Bandmitglieder Jürgen Schips und Matthias Günzler waren jedoch keine Neulinge in der Szene, sondern hinterließen bereits in den 90er Jahren mit ihrer Band Darc Entries ihre Spuren. War Darc Entries noch eine klassische Gothrock-Band, wechselten sie mit „Plastikstorm“ zu rein elektronischen Klängen. 2019 erschien das Debütalbum „Beton Gegen Angst“ bei Young & Cold Records, 2023 folgte der Nachfolger „Eskalation“. Erwartet man bei dem Bandnamen „Plastikstorm“ vielleicht minimale elektronische Klänge, so lassen die Albumtitel eher düstere und aggressive Klänge vermuten. Bei „Plastikstorm“ ist beides der Fall und genau das macht sie so besonders. Die Herkunft aus dem Dark-Electro ist deutlich zu hören, wird aber immer wieder mit neuen Einflüssen kombiniert, die das Besondere dieser Band ausmachen. Die deutschsprachigen Texte tun ihr Übriges, um das neue Album „Eskalation“ aus der Masse hervorzuheben. „Plastikstorm“ machen aus Darkwave, EBM, Electro-Punk, gewürzt mit immer wieder experimentellen Sounds und Rhythmen, ihr eigenes Ding: dunkler Electro für die Tanzfläche und immer wieder mit einem spürbaren Punk-Spirit!

The Minimal Trees:

Die Stuttgarter Cold Wave Band „The Minimal Trees“ haben sich 2017 gegründet, beeinflusst durch ihre Vorbilder Kraftwerk, Gary Numan und The Human League erzeugen sie einen minimalistischen, elektronischen Sound der 80er Jahre, geprägt von den markanten Stimmen von Nicole und Mike. 2019 erfolgten die ersten Studioaufnahmen im Young & Cold Studio in Augsburg. Mit ihrem Debut Album schafften es die Newcomer gleich auf den Sampler der Zeitschrift “Orkus” im November 2019, es folgten Top 10 Platzierungen beim „Battle of the Bands Contest“ der Zeitschrift „Sonic Seducer“, 2024 sind sie dem Label „Danse Macabre“ beigetreten. Ein weiteres Album ist bereits in Arbeit und erscheint noch im Frühjahr 2025.