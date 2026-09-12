Takt Bizarre Festival 2026

Das Dark Visions-Team und das franz.K präsentieren gemeinsam das achte TAKT BIZARRE Festival.

Seit 2018 hat das Festival als eigenes Wave & Gothic Festival in Reutlingen seinen festen Platz im Kalender und über Ländergrenzen hinweg Fans begeistert!

RUE OBERKAMPF:

Die deutsch-französische Electro-/EBM-Formation Rue Oberkampf bringt ihre energiegeladenen, neon-dunklen Klangwelten auf die Bühne! Mit treibenden Beats, atmosphärischen Synthflächen und einer Performance voller Sinnlichkeit und Spannung erschafft die Band eine elektrisierende Mischung aus Darkwave, Techno und New Wave. Songs wie “Hope and Fear”, “Solitude” oder “ Deine Augen” haben Rue Oberkampf zu einem der aufregendsten Acts der aktuellen Underground-Clubszene gemacht. Live vereinen sie pulsierende Rhythmen, ekstatische Vocals und eine visuelle Ästhetik, die jede Show zu einem intensiven Erlebnis macht.

DUCTAPE:

Die türkische Dark-Wave/Shoegaze-Sensation Ductape kommt auf die Bühne und bringt ihren unverwechselbaren, melancholisch-treibenden Sound endlich live zu uns! Das Duo aus Istanbul verbindet pulsierende Post-Punk-Rhythmen mit hypnotischen Gitarrenflächen und eindringlichem Gesang – ein Klang, der zugleich roh, emotional und absolut mitreißend ist. Mit Songs wie “Veil of Lies”, “Red Scar” und ihrem aktuellen Album, das international gefeiert wird, hat sich Ductape in kürzester Zeit zu einem der spannendsten Acts der alternativen Musikszene entwickelt. Ihre Shows sind intensiv, atmosphärisch und hinterlassen garantiert Gänsehaut.

STAHLNETZ:

Die legendäre Neue-Deutsche-Welle-Band Stahlnetz kehrt zurück auf die Bühne – mit ihrem unverwechselbaren Mix aus elektronischen Beats, kantigen Gitarren und klarer 80er-Attitüde! Erlebt die Musiker, die mit ihrem einzigartigen Sound und Songs wie „Vor all den Jahren“ eine ganze Ära geprägt haben, endlich wieder live.

PHILEAS FOGG:

Phileas Fogg sind eine deutsche (Post-)Punk-Band aus Baden-Württemberg. Benannt nach der Hauptfigur aus Jules Vernes „In 80 Tagen um die Welt“ steht die Band seit ihrem Debüt „Kopf, unten“ für einen eigenständigen Sound zwischen kühler Dringlichkeit und existenzieller Klarheit. Mit dem aktuellen Album „ALLESMUSSSEINENDEFINDEN“ zeigen sie, dass Punk nicht laut sein muss, um relevant zu bleiben: klare Strukturen, kantige Riffs, minimale Elektronik und eine sachliche, beinahe dokumentarische Erzählweise. Ihre Texte kreisen um Verlust, gesellschaftliche Leere und Angst – ohne Pathos, aber mit Haltung.

Anschließend After-Show-Party mit DJ Dr. Kling Klang im Club bis 01:30 Uhr