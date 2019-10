Takt Bizarre Festival

Das Dark Visions Party Team feat. DJ Stahl und das franz.K präsentieren gemeinsam die zweite Ausgabe von TAKT BIZARRE. Die erste Ausgabe des Wave & Gothik Festivals hat Lust auf mehr gemacht.

Der GEA schrieb: "Ein gelungenes Heimspiel für die dunkle Szene. Das franz.K ist um ein markantes Genre-Festival reicher."

Und so kommt hier mehr!

DAS ICH

Als Ende der 80er die zwei New Wave Musiker Bruno Kramm und Stefan Ackermann ihre ersten religionskritischen Demotapes verschickten, konnten sie nicht ahnen, dass die darauf überspielten Songs wie „Gott ist tot“ und „Satans neue Kleider“ die Geburtsstunde eines neuen Genres, der neuen deutschen Todeskunst einläuteten und nur ein paar Monate später als Hymne einer schwarzen Szene im wiedervereinigten Deutschland dienen durfte, deren Magie auch heute im im neuen Jahrtausend noch immer zu spüren ist.

Mit den frühen Werken „Satanische Verse“ und dem Album „Die Propheten“ verbanden DAS ICH Schauspiel mit Musik, Expressionismus mit Klassik und Elektronik mit Gothic zu einer bisher unbekannten Intensität und inspirierten unzählige Bands und Kunstformen aller Sparten. Auf ausgedehnten, weltweiten Tourneen im Europa, USA, Südamerika, Asien, Israel und Russland vertraten sie nicht nur die Kultur eines neuen, expressiven Deutschlands, sondern halfen bei der Emanzipation ihrer Muttersprache von Schlager, Volksmusik und Krautrock.

Zwischen ihren Alben Staub, Egodram, Lava, Antichrist und Cabaret ließen Stefan Ackermann und Bruno Kramm immer lange Zeiten der Inspiration verstreichen, um zu jeder Epoche und Zeitenwende eine eigene musikalische Sprache zu entwickeln. Über die Szenegrenzen hinweg erarbeiteten sich sich mit ihren kontroversen und intensiven Liveshows einen Ruf, der auch heute, über 25 Jahre nach „Gott ist tot“ keine Vergleiche kennt. Sie durchbrachen in Zusammenarbeit mit der Metalband Atrocity die damals schier undurchdringlichen Szenegrenzen zwischen Metal und Gothic oder hüllten den Dichter Gottfried Benn mit ihrer Morgue Vertonung in ein verstörendes Klangbild, das in seiner zeitkritischen Darstellung seine Uraufführung im renommierten Schauspielhaus Zürich fand. Bis heute sind Everblacks wie Kain und Abel, Von der Armut oder die technoide VNV Nation Remixversion von Destillat ein ständiger Begleiter der weltweiten schwarzen Parties.

Nach der schweren Krankheit des Sängers Stefan Ackermann und dem politischen Ausflug des Komponisten Bruno Kramm, melden sich Das Ich jetzt mit neuen Lineup zurück und arbeiten bereits an einem neuen Album, das sehr wahrscheinlich rechtzeitig zum Festival erscheinen wird.

NICHTS

Nichts ist eine Band aus Düsseldorf, die 1981 gegründet wurde und Anfang der 80er - Jahre zu den wichtigsten Vertretern der Neuen Deutschen Welle gehörte. Die Musik der Band weist deutliche Punk Einflüsse auf. Nach zwei erfolgreichen und einem weniger erfolgreichen Album trennte sich die Band 1983. 2009 wurde sie neu gegründet und spielt bis heute.Die Musik ist eine Mischung zwischen Punkrock und Darkwave/Gothic und hat somit in beiden Szenen sowie unter NDW Fans einen sehr hohen Kultstatus und Bekanntheitsgrad.

REIZSTROM

Wir schreiben das Jahr 2009 als die zwei Musiker Me Cha (Menschliche Energie) und Skip Intro (Cold Bit) sich anschickten, ein neues Musikprojekt in’s Leben zu rufen und es REIZSTROM zu nennen. Die Mission war klar: Dunkle, elektronische Klänge mit Härte und Melodie sollten es sein, das Ganze gekrönt mit weichem, melodischem Gesang in englischer Sprache, wobei sich über die Jahre auch der ein oder andere deutsche Text findet. Anfangs noch experimentell, hatten die Jungs schon bald ihren Stil gefunden und bereichern seither die Landschaft elektronischer Musik im Bereich EBM / Synthpop mit Musik jenseits der ausgetretenen Pfade. 2012 hat die Band damit begonnen, ausgesuchte Songs mit professionell erstellten Musikvideos zu versehen, die auf YouTube zu sehen sind, und den REIZSTROM Kosmos um den visuellen Aspekt erweitern.

MAN OF STRAW

Die Reutlinger New Wave Legende ist zurück. Wir freuen uns euch als erste Band „Man of Straw“ präsentieren zu dürfen. In den 80ern noch als Depro Beat bekannt, veröffentlichten Man of Straw 1990 ihr Debut Album. Selbst das legendäre Zillo Magazin schwärmte damals von ihrer Platte. Leider wurde es danach sehr ruhig um die Band und sie stellten ihre Aktivitäten weitestgehend ein. Umso mehr freuen wir uns, dass Man of Straw beim Takt Bizarre Festival nach Jahren wieder gemeinsam auftreten werden. Ein Flashback in unsere Jugend und die alte Reutlinger Underground Szene.

Aftershowparty mit DJ M.A.R.I.J.A.N. (Dark Visions) und DJ Stahl