Ein Sommerabend über den Dächern von Waiblingen, Kopfhörer auf, Blick in den Himmel – und Musik, die sich direkt ins Herz spielt.

Mit dem neuen Silent-Dachterrassenkonzert startet das Kulturhaus Schwanen ein Open-Air-Experiment zwischen Club-Feeling und akustischer Intimität. Premieren-Gast ist der Berliner Electro-Folk-Musiker Tal Arditi, der auf seiner „Love Myself“-Tour 2026 mit Loop-Gitarre, Stimme und elektronischen Schichten ein immersives Klangbild erschafft.

Arditi, 1998 geboren und früh in der europäischen Jazz-Szene unterwegs, verbindet Folk-, Pop- und Elektro-Elemente zu einem Sound zwischen José González, Nick Drake und Tash Sultana. Mit Songs über Selbstzweifel, Nähe und Neuanfang zeigt er, dass melancholische Tiefe und tanzbare Leichtigkeit keine Gegensätze sind. Sein Debütalbum Love Myself erscheint Ende Mai 2026 beim Schweizer Label Mouthwatering Records – ein Werk über Balance und Selbstakzeptanz in lauten Zeiten.