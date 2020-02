Tal Gamlieli Trio

Seit Abschluss seines Masterstudiums 2007 hat Tal Gamlieli in der ganzen Welt mit vielen renommierten Musikern zusammengearbeitet und hat als Sideman und Bandleader in den letzten zehn Jahren international in bekannten Clubs und Festivals gespielt. Mit seinem eigenen Trio tourt er seit 2014 ausgiebig vor begeistertem Publikum auf der ganzen Welt, das von Kritikern hochgelobte Debutalbum „Dania“ erschien 2017. Vom Downbeat Magazine mit einem „Award for Outstanding Performance“ ausgezeichnet spielt er mit enorm ausdrucksstarkem, lyrischen Stil und vermittelt dem Zuhörer einen weiten Bogen an Emotionen und Farben.

Seine Musik speist sich aus vielen Kulturen: Aufgewachsen in Israel mit den exotischen Rhythmen aus den kurdischen Wurzeln seines Vaters, führten ihn seine in Deutschland geborenen Großeltern in die Welt der westlichen klassischen Musik ein.