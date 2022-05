talentCAMPus: Your Story - Creative Writing - Prosa, Lyrik, Drehbuch/Theater

Ob Songtext, Poetryslam-Gedicht, Drehbuch oder die Geschichte deines Lebens – in diesem Workshop findest du die optimalen Rahmenbedingungen, um deine kreative Seite zu entdecken: Im Naturfreundehaus, im Alten Rain, einem Tagungshaus mitten in der Natur, findest du Ruhe und Zeit, um deine Ideen zu Papier zu bringen. Dabei begleiten dich der Creative Coach Nathan Grant Kitch, Ines Sattler und der Autor und Coach Sebastian Schick. Dabei lernst du verschiedene Kreativitätstechniken, Schreibtechniken und Schreibstile kennen. Und nicht zuletzt verbringst du eine gute Zeit mit Gleichgesinnten!

Wenn dir das Schreiben Spaß macht und du mehr willst, kannst du einen Tandem-Partner bekommen, der dich bei den Stories deines Lebens – auch nach der Projektwoche – begleitet. Und wenn dich die Schreiberei so richtig packt, bist du im Herbstcamp wieder mit dabei, in dem Texte für den NaNoWriMo (National Novel Writing Month) entstehen sollen.

Notebooks stehen zur Verfügung, für die Verpflegung ist gesorgt!

Eine Kooperation zwischen der vhs Calw, der vhs Herrenberg und dem Evangelisches Jugendwerk Herrenberg.

Veranstaltungsort sind: Alter Rain-Jahnhütte Herrenberg und Naturfreundehaus mit Nathan Grant Kitch und Sebastian Schick.