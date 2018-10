Alexander Maier im Gespräch mit dem erfolgreichen Tübinger OB und umstrittenen Politiker Boris Palmer.

Darling der Tübinger Wirtschaft, erfolgreicher OB, aber auch umstritten als Politiker: Boris Palmer wirft sich in die Schlacht und wächst an seinen Gegnern. Die einen nennen ihn halsstarrig, die anderen mutig. Was bewegt einen Mann, der es sich eigentlich gemütlich machen könnte, und wo will er noch hin?