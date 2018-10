× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

In der Gesprächskonzert-Reihe „TALK n TONES“ präsentieren der schwäbische Kabarettist Ernst Mantel (Moderation, u.a. DIE KLEINE TIERSCHAU, ERNST & HEINRICH) und der Stuttgarter Musiker Christoph Neuhaus (Gitarre, ua. VIZEPREISTRÄGER DES LANDESJAZZPREIS BW, FOLA DADA etc.) besondere und spannende Charaktere der deutschen Musikszene.

Im Fokus von „TALK n TONES“ steht die persönliche Begegnung mit dem musikalischen Gast. Mantel moderiert, fragt und tritt in den Dialog mit der Persönlichkeit – Neuhaus spielt konzertante Einlagen mit dem Künstler.

Am Dienstag, den 20.11.2018 wird im SCALA Foyer der Jazzgitarrist FRANK KURUC zu Gast sein. Der gebürtige Slowake studierte klassische Gitarre an der Staatlichen Hochschule für Musik in Stuttgart und erhielt danach ein Stipendium am Berklee College of Music in Boston/USA. Er spielt bevorzugt auf einer klassischen Akustik-Gitarre mit Nylon-Saiten oder einer elektrischen Gitarre. Sein subtiles Spiel hat ihn zu einem international sehr gefragten Session-Musiker gemacht, wodurch er an vielen CD-, Funk-, Fernseh-, Theater-, Musical- und Ballettproduktionen mitgewirkt hat. Inzwischen ist er Professor für Jazz-Gitarre und Ensembleleitung an der Mannheimer Musikhochschule.