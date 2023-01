Talk & Theatersport - Zwei Jahre OB Maier "Riskantes Spiel" - Impro-Theater mit OB Maier

Eine theatersportliche Impro-Show mit dem Tübinger Harlekin-Theater über ein live geführtes Gespräch mit OB Maier, seine Arbeit im Göppinger Rathaus und seine Haltung zu den großen Themen der Zeit.

Nachholtermin vom 30.01.2022. Bereits gekauft Karten behalten ihre Gültigkeit.

Seit dem 14. Januar 2021 ist Alexander Maier Oberbürgermeister von Göppingen. ODEON hat ihn eingeladen, seine ersten beiden Amtsjahre Revue passieren zu lassen - nicht in einer gewöhnlichen Podiumssdiskussion, sondern als "Riskantes Spiel" in zwei Halbzeiten. In der ersten gibt es ein Interview mit dem Stadtoberhaupt über seine Arbeit und Haltung zu den großen Themen der Zeit. Nach einer Pause folgt dann eine theatersportliche Impro-Show des bekannten Tübinger Harlekin-Theaters, in die Elemente aus der ersten Habzeit einfließen.Schon etliche Prominente haben sich diesem "Riskanten Spiel" gestellt, darunter Heiner Geißler, Vincent Klink, Manfred Rommel und Boris Palmer. Jetzt ist Alexander Maier dran!