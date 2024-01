Talk & Tones – mit Klaus Wagenleiter

In der neuen Reihe „TALK n TONES“ präsentieren der schwäbische Kabarettist Ernst Mantel (Moderation, u.a. DIE KLEINE TIERSCHAU, ERNST & HEINRICH) und der Stuttgarter Musiker Christoph Neuhaus (Gitarre, u.a. LANDESJAZZPREIS BW 2021, SWR Big Band, etc.) besondere und spannende Charaktere der deutschen Musikszene.

Zu den bisherigen Gästen auf dem Sofa von Talk n Tones zählten so unterschiedliche Künstlerpersönlichkeiten wie Dieter Thomas Kuhn, Joo Kraus, Alex Köberlein (Grachmusikoff), Cherry Gehring (PUR), Fola Dada, Veit Hübner, Klaus Graf, Peter Freudenthaler (FOOLS GARDEN) uvm..

Im Fokus von „Talk & Tones“ steht immer der musikalische Gast – die Musik und Persönlichkeit.

Mantel moderiert, fragt und tritt in den Dialog – Neuhaus spielt konzertante Einlagen mit dem Künstler.

Dieses Mal ist der wunderbar charismatische Pianist und Arrangeur KLAUS WAGENLEITER aus Heidenheim zum Gast.

Nach seinem Studium am renommierten Berklee College of Music in Boston USA war er seit 1991 Pianist und musikalischer Leiter der SWR Big Band.

Er arbeitete jahrelang mit unzähligen Stars und Künstlern wie Mario Adorf, Chuck Berry, Udo Jürgens und Udo Lindenberg live und im Studio zusammen und unterrichtete als Professor für Komposition und Arrangement an der Swiss Jazz School in Bern.

Ein aufregendes Leben für und in der Musik mit abgefahren spannenden Geschichten aus über 40 Jahren im Big Showbusiness.

Freuen Sie sich auf Klaus Wagenleiter, Ernst Mantel und Christoph Neuhaus – Obacha Cool !