Talkin`about Barbara - 17th Century Jazz

Ein Jazzsaxophonist, eine Operndiva, eine barocke Bassgruppe......und eine der faszinierendsten Frauengestalten der Musikgeschichte.Venedig auf der Schwelle ins 17. Jahrhundert – Die Entstehungszeit der Oper ist gleichzeitig die Geburtsstunde einer liberalen, säkulären Musikszene. Expressiver Sologesang und atemberaubend virtuose Instrumentalmusik ersetzen die polyphone Strenge früherer Zeiten. Komponistenkarrieren sind nicht mehr an Kirchenämter geknüpft. Junge Komponisten, Maler und Bohemiens erobern die Salons der kunstbeflissenen Eliten. Eine Frau gehört zu den führenden Köpfen der neuen Musikergeneration: Die Komponistin und Sängerin Barbara Strozzi ist ein Kind der Lagunenstadt und findet dort optimale Bedingungen für ihre Kunst. Ihre Kompositionen zeugen von der Abenteuerlust einer Musikwelt, die sich auf dem Weg in eine neue Ära fühlt. Der Jazz –Saxophonist Magnus Mehl spürt im Dialog mit der Sopranistin Laila Salome Fischerdieser Atmosphäre von Aufbruch und Entdeckergeist nach. Getragen von den besonderen Klangfarben von Laute, Gambe, und Cembalogreift Magnus Mehl die historischen Melodien und Rhythmen aufund übersetzt sie in seine ganz eigene Klangsprache.

Im Rahmen von KLASSIK?KLASSIK!

Besetzung:

Laila Salome Fischer –Sopran

Magnus Mehl – Jazzsaxophon

Ensemble Il Giratempo

Dávid Budai–Viola da Gamba

Vanessa Heinisch -Theorbe, Barockgitarre

Maximilian Volbers –Blockflöte, Cembalo