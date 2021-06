Täglich stürzt eine Flut von Nachrichten auf uns ein . Die sozi-alen Medien haben dies enorm beschleunigt, aber auch Zweifel gesät an der Wahrhaftigkeit traditioneller Medien wie Zeitung und TV . Wir wollen zu unserer Orientierung Hintergründe in den Blick nehmen . Was und wie wird berichtet? Wie wird kommu-niziert? Was taucht in den Medien auf und was nicht? Darüber debattieren wir und ziehen Schlüsse .