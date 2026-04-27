Ein großes Fest mit langer Tradition – Der Wimpfener Talmarkt

Der Wimpfener Talmarkt lädt Jahr für Jahr zu einem sechstägigen Volksfest voller Unterhaltung, Genuss und Tradition ein. Hier kommen Jung und Alt auf ihre Kosten: Rasante Fahrgeschäfte, nostalgische Karussells, spannende Geschicklichkeitsspiele und bunte Losbuden sorgen für ausgelassenen Spaß.

Natürlich dürfen auch die kulinarischen Klassiker nicht fehlen – von herzhaften Bratwürsten über frisch gezapftes Festbier bis hin zu süßen Leckereien wie Zuckerwatte, gebrannten Mandeln und Lebkuchenherzen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Neben den Attraktionen des Vergnügungsparks lohnt sich ein Besuch des bekannten Krämermarktes. Er zählt zu den größten seiner Art in Deutschland und lockt mit einer vielseitigen Verkaufsschau. Hier finden Besucher von handgefertigten Waren über Textilien bis hin zu Haushaltsartikeln alles, was das Herz begehrt.

Der Wimpfener Talmarkt wird in diesem Jahr zu 1060. Mal gefeiert und verbindet Tradition mit modernem Vergnügen und ist ein Fest für die ganze Familie, das Jahr für Jahr unvergessliche Momente schafft.

Historischer Hintergrund

Der Bad Wimpfener Talmarkt gilt als einer der ältesten Märkte der Bundesrepublik. Bereits vor über 1000 Jahren entwickelte sich aus den Pilgerströmen des Patroziniumsfestes rund um die Ritterstiftskirche St. Peter in Bad Wimpfen der heutige Talmarkt.