Tamara Lukasheva Quartet „Homebridge“

Tamara Lukasheva gilt über ihre Generation hinaus als eine der herausragenden Stimmen im europäischen Jazz. Ihr ungewöhnlich flexibler Ausdruck beeindruckt nicht nur ein Jazz-affines Publikum. Ihre Musik ist eigenständig und variabel, im Spannungsfeld von starken Melodien, osteuropäischen Einflüssen und dynamischer Improvisation. Ihr Quartett erhielt seit seinem Debüt „Patchwork Of Time“ 2014 viel Lob von Medien und Publikum, 2017 wurden sie mit dem „Neuen Deutschen Jazz-Preis“ in beiden Kategorien (Band und Solistin) ausgezeichnet. Lukasheva selbst erhielt dieses Jahr den Jazzpreis „Komposition“ des WDR. Auf ihrer Tour präsentiert Tamara Lukasheva Musik ihrer aktuellen CD „Homebridge“ (Traumton Records), Songs, die fesseln mit großer musikalischer Spannweite, Ideenreichtum und Intensität. Gesang, der unter die Haut geht und dazu eine Band, in der sich Pianist Leidinger und Drummer Mahnig als variable und aussagekräftige Klangfarbenmaler erweisen, während Bassist Kühnemann für Erdung und Zusammenhalt sorgt. „Großes, buntes Ohrenkino“ (WAZ); „... wandlungsfähig, quicklebendig, voller Überraschungen und technisch auf höchsten Stand“ (Jazzthetik)