TamTam Beauty

Was sie sagt, hat Gewicht. Und sie hat so einiges zu sagen: drei Videos die Woche und tägliche Postings rund um Beauty, Fashion und Lifestyle. Damit zählt TAMTAMBEAUTY zu den produktivsten, beliebtesten und einflussreichsten Online- Stars des Landes.

TAMTAMBEAUTY wurde 1991 in Bagdad geboren und zog mit drei Jahren nach Baden Baden. Sie absolvierte hier ihr Abitur, studierte in Köln und schloss dort ihr Maschinenbau-Studium erfolgreich ab. „Eigentlich war mein eigener Kanal nur als Ausgleich zu meinem Studentenalltag gedacht“, beschreibt TAMTAMBEAUTY ihre Motivation, 2013 auf YouTube online zu gehen. Ihr Kanal wurde allerdings schnell zum absoluten Publikumsliebling – genauso wie sie selbst. „Spätestens da habe ich erkannt, dass aus meinem Hobby längst eine Berufung geworden war. Inzwischen konzentriere ich mich zu 100 Prozent auf die Themen, die mir wirklich am Herzen liegen. Fashion, Beauty und Lifestyle waren schon immer meine Leidenschaft – jetzt sind sie auch mein Beruf“.Mit ihrem zurückhaltenden Wesen, ihrem scharfen Verstand, ihrem blendenden Aussehen und ihrer Leidenschaft für die Arbeit vor der Kamera besitzt TAMTAMBEAUTY alles, was man für eine erfolgreiche Karriere im Internet benötigt.

+++ Die Veranstaltung wurde vom 27.11.18 auf den 12.02.19 verlegt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. +++