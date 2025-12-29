Große Stimmen. Große Gefühle. Ganz nah.

Das freie Ensemble OPER PLUS wurde 2018 von professionellen Musiker*innen aus der Metropolregion Nürnberg gegründet – mit dem Ziel, Oper und klassische Musik überall und für alle erlebbar zu machen. Mit charmanten, clever konzipierten Kleinformaten schafft das Ensemble einen unkomplizierten Zugang zur Welt der Oper: unterhaltsam, überraschend und ohne Schwellenangst – ideal für Opernneulinge wie für Liebhaber.

"Drama, Emotionen, Intrigen – in der großen Oper fliegen die Fetzen! Was aber, wenn das alles nicht auf der Bühne, sondern hinter den Kulissen stattfindet? Da hilft nur eins – ein Gruppenworkshop fürs Ensemble! Aber dort geraten sich nicht nur Beleuchter und Souf- fleuse, Starsolist und Intendantin in die Wolle – nein, es mischen auch die großen Figuren aus Oper und Operette kräftig mit. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder? Nicht, wenn es heisst: „TAMTAM – Terz, Tenor, Theaterdonner“